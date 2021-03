AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di martedì 9 marzo 2021:

Ore 12:30 – Ultime da Trigoria: parte del lavoro in gruppo per Roger Ibanez, le cui condizioni sono in netto miglioramento. Ancora individuale invece per Edin Dzeko.

Ore 10:50 – Roma-Shakhtar Donetsk sarà arbitrata da Artur Dias. Il fischietto portoghese sarà coadiuvato dagli assistenti Rui Tavarese Paulo Soares. Il quarto uomo sarà Tiago Martins. Al var ci sarà Joao Pinheiro mentre l’avar sarà Luis Godinho. La gara sarà trasmessa anche in chiaro su TV8.

Ore 10:00 – Max Van Den Doel, nuovo direttore marketing del club, si presenta: “Mi sento privilegiato di questo ingresso nel Friedkin Group e di aver colto questa emozionante sfida come Chief Marketing Officer per uno dei più grandi club in Italia: l’AS Roma. Non vedo l’ora di creare la miglior strategia di posizionamento del brand nel mondo”. (Corriere dello Sport)

Ore 9:20 – Juventus, Chelsea, Everton e PSG cominciano a essere interessate seriamente a Gianluca Mancini. La Roma pensa di blindarlo con un nuovo contratto, ma il giocatore non vorrebbe inserire una clausola rescissoria superiore ai 40 milioni di euro. (Leggo / Gazzetta dello Sport)

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…