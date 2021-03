Roma, obiettivo Europa League: Fonseca si affida ai veterani

AS ROMA NEWS – Lo sprint quarto posto sempre in testa, ma ora è tempo di pensare solo all’Europa League, l’altro grande obiettivo stagionale della Roma, la cui conquista farebbe spalancare le porte della Champions League senza passare per il campionato.

Ma il cammino in coppa è ancora lungo e tortuoso: domani sera i giallorossi affronteranno l’ottavo di finale di andata contro i temibili ed esperti ucraini dello Shakhtar Donetsk, un cliente scomodo, ma comunque alla portata della Roma, che sulla carta non ha niente da invidiare all’ex squadra allenata da Fonseca.

Ma in Europa conta, e tanto, anche l’abitudine a giocare in certe competizioni. Ecco perchè, racconta oggi la Gazzetta dello Sport, Fonseca si affiderà ai suoi veterani. A quei calciatori come Smalling, Mkhitaryan e Pedro, che l’Europa League l’hanno vinta e che di trofei europei fanno la collezione.

La partita di domani sarà fondamentale per mettere una ipoteca al passaggio del turno. Fonseca lo sa bene, e metterà in campo la formazione migliore: recupera Ibanez, ma andrà in panchina. A centrocampo occhio a Cristante come vice Veretout, dato che la difesa ora non ha bisogno di lui.

Fonte: Gazzetta dello Sport