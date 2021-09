AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 15 settembre 2021:

Ore 10:15 – “A ROMA PER VINCERE” – “Andiamo a Roma con l’obiettivo di giocare bene, se possibile anche per vincere. Vogliamo un risultato positivo e difendere il nome del CSKA“. Lo ha detto Stoycho Mladenov, allenatore del CSKA Sofia ai cronisti prima di partire per l’Italia.

Ore 10:00 – UN ASSESSORE PER LO STADIO – La Roma vorrebbe che il prossimo sindaco nominasse un assessore competente per occuparsi esclusivamente della questione stadio della Roma e col quale interfacciarsi. Lo rivela l’edizione odierna de La Repubblica.

Ore 9:15 – NZONZI VIA A PARAMETRO ZERO – Steven Nzonzi ha rifiutato ogni possibile destinazione proposta dalla Roma: il giocatore andrà via a parametro zero il prossimo anno, quando scadrà il suo contratto con i giallorossi. Lo scrive oggi Il Tempo.

Ore 8:30 – COL CSKA UNA ROMA TUTTA NUOVA – Turn-over ampio per la prima gara di Conference League: in campo Smalling, Calafiori, Diawara e Shomurodov. Ma sperano anche Reynolds, Perez ed El Shaarawy.

