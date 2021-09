Dzeko: “A Mourinho ho detto che avrei dato tutto per la Roma, anche se non mi sono piaciute tante cose degli ultimi sei mesi”

AS ROMA NEWS – Edin Dzeko torna a parlare della Roma e del suo trasferimento all’Inter in un’intervista rilasciata al canale streaming di Amazon. Ecco le sue parole:

“Ho sfiorato l’Inter due-tre volte almeno nella mia carriera. Non mi aspettavo di arrivare perché avevo un altro anno a Roma, ho detto al mister Mourinho che avrei dato tutto per la Roma anche se non mi sono piaciute tante cose degli ultimi sei mesi.

Però ho molto rispetto per Mourinho e per la Roma che mi ha dato tanto a cui posso dire solo grazie. Però ero in scadenza, l’Inter mi voleva tanto e la Roma mi ha detto che non mi avrebbe rinnovato il contratto. Ho visto nei nerazzurri molta fiducia in me, loro pensano che posso dare ancora tanto.

Ho conosciuto il presidente Steven Zhang qualche anno fa a Milano e mi ha chiesto se mi sarei visto bene nell’Inter. L’anno scorso l’ho visto nel post-partita contro l’Inter ed erano già campioni d’Italia. Ho fatto i complimenti e mi ha detto che venendo a Milano avrei potuto vincere lo scudetto“.