ROMA-CSKA SOFIA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – “Farò qualche cambio”. Così Josè Mourinho in conferenza stampa annuncia il turn-over per domani sera, che non sarà estremo come ai tempi di Fonseca, ma sarà comunque sostanzioso.

Contro il CSKA Sofia dunque spazio a diverse novità, a partire dalla difesa: Ibanez rifiaterà per fare spazio a Smalling, mentre sulla sinistra giocherà Calafiori, con Vina che tirerà il fiato.

A centrocampo è possibile rivedere Diawara al fianco di Cristante, mentre in attacco potrebbe avere finalmente spazio Borja Mayoral. Carles Perez ed El Shaarawy faranno riposare Zaniolo e Mkhitaryan, mentre per Pellegrini non sembra essere ancora arrivato il tempo per rifiatare.

Queste dunque le probabili formazioni di Roma-CSKA Sofia, match in programma per giovedì 16 settembre alle ore 21, diretta tv e streaming su Sky Sport (Canale 204 o 254) e DAZN:

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Diawara, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Borja Mayoral.

CSKA Sofia (4-3-3): Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Mazikou; Carey, Youga, Geferson; Yomov, Ahmedov, Wildschut.

Giallorossi.net – G. Pinoli