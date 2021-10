AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 20 ottobre 2021:

Ore 16:30 – LA ROMA ANNUNCIA IL KIT “ASR EDITION” – La Roma ha appena presentato il quarto kit denominato “ASR Edition” che esordirà a breve. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 15:30 – ROMA PARTITA PER LA NORVEGIA – La Roma è partita per la Norvegia, dove domani giocherà la sua gara di Conference League contro il Bodo/Glimt.

Ore 14:30 – KARSDORP NON PARTE PER BODO – Rick Karsdorp, come previsto, non partirà per la Norvegia, così come Spinazzola, Zaniolo e Smalling. La squadra partirà per Bodo intorno alle 15. Alle 19 conferenza stampa di Mourinho e Darboe.

Ore 13:00 – ECCO LA TERZA MAGLIA, C’E’ IL VECCHIO STEMMA – La terza maglia della Roma è stata svelata in anteprima: sarà blu e avrà il vecchio stemma…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 12:20 – MASSA DIRIGERA’ ROMA-NAPOLI – Sarà il signor Massa della sezione di Imperia a dirigere Roma-Napoli di domenica prossima. Al Var invece ci sarà Di Bello. VAI ALLE DESIGNAZIONI COMPLETE

Ore 11:50 – ZANIOLO SVOLGE DIFFERENZIATO, RISPOSTE POSITIVE – Sensazioni positive per Zaniolo, che oggi è sceso in campo a Trigoria per svolgere allenamento differenziato. Piccoli scatti e cambi di direzione, il ginocchio sembra rispondere bene. Timide speranze per il Napoli.

Ore 11:15 – FONSECA CANDIDATO PER IL NEWCASTLE – Paulo Fonseca potrebbe finalmente trovare una panchina, quella del Newcastle. Visti i risultati deludenti il club inglese, passato di recente sotto il controllo del ricchissimo saudita Bin-Salman, potrebbe presto cambiare guida tecnica e puntare sul portoghese ex allenatore della Roma. Lo riferisce Sky Sports News.

Ore 10:15 – DALL’INGHILTERRA: LA ROMA TORNA SU EL GHAZI – La Roma pensa ancora ad Anwar El Ghazi per rinforzare le corsie esterne d’attacco. Il giocatore dell’Aston Villa vuole cambiare aria, il club inglese è disposto a lasciarlo partire davanti a un’offerta di 20 milioni di euro. Lo riferisce footballinsider247.com.

Ore 9:30 – FRIEDKIN IN GHANA, ECCO PERCHE’ – Dan e Ryan Friedkin sono in Ghana per motivi di affari: insieme al Ghana Investement Promotion Center è stato pianificato un importante investimento che riguarda il potenziamento della rete ferroviaria nazionale. Insieme a loro anche Alessandro Barnaba, che ha intermediato nella cessione del club da Pallotta ai Friedkin lo scorso anno. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Ore 9:00 – OLIMPICO SOLD OUT PER NAPOLI E MILAN – Ci saranno oltre 40 mila tifosi allo stadio sia per Roma-Napoli che per la sfida del 31 ottobre contro il Milan. L’abbraccio dei romanisti non si è esaurito con la sconfitta di Torino, ma anzi lo stadio continua a riempirsi nonostante la capienza sia stata allargata al 75% dei posti disponibili.

Ore 8:20 – DARBOE, RINNOVO E MAGLIA DA TITOLARE – Ebrima Darboe torna titolare domani in Conference League: giocherà in mezzo al campo al fianco di uno tra Diawara e Villar. Per il giovane mediano in arrivo il rinnovo di contratto, che sarà annunciato nei prossimi giorni.

