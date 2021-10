UFFICIALE: la Roma presenta il quarto kit “ASR Edition” (FOTO)

AS ROMA NEWS – Questa mattina erano uscite delle indiscrezioni circa la terza maglia della Roma, color blu con righe giallo e rosse.

Indiscrezioni in parte confermate: il club ha su Twitter e sul sito ufficiale, però, ha precisato che si tratta del quarto kit, che è stato presentata ufficialmente.

La scelta di svelare prima il quarto kit del terzo è legata al calendario delle prossime partite e alla conseguente combinazione di colori degli avversari: per questo la Roma ha colto l’opportunità di lanciare la quarta maglia prima del previsto e su un palcoscenico europeo.

Il design in blu è arricchito da strisce orizzontali gialle e rosse, un colletto a girocollo e dettagli a costine gialle. A spiccare è il ritorno ufficiale del vecchio stemma con la scritta “Asr”.

Ready for European nights under the lights 🐺

Introducing @OfficialASRoma‘s “𝙁𝙤𝙪𝙧𝙩𝙝 𝙆𝙞𝙩 – ASR Edition”. On-sale now.

#NBFootball #OnlyRoma @newbalance pic.twitter.com/jEuNQiGTjO

— New Balance Football (@NBFootball) October 20, 2021