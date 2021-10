DARBOE: “Non sarà facile, ma siamo pronti a giocare e pensiamo a vincere. Sento tanta fiducia e sto crescendo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ebrima Darboe risponde alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa alla vigilia di Bodo/Glimt-Roma, match di Conference League che si giocherà domani alle 18:45:

Il clima?

“Per me è stato diverso, non ho mai vissuto questo tipo di temperatura”.

Come sarà giocare con questo tempo e col campo in erba artificiale?

“Non sarà facile, ma siamo pronti a giocare e pensiamo a vincere”.

Senti la fiducia della società e del mister visto che è in arrivo il rinnovo?

“Del rinnovo parlo solo con la società attraverso i miei procuratori, io penso solo a dare il massimo. Sento tanta fiducia da parte dello staff del mister, cresco ogni giorno e ci stanno facendo lavorare tanto”.

In cosa devi migliorare ancora di più?

“Penso che per me è importante imparare ogni giorno in allenamento, tutti i calciatori devono sempre migliorare qualcosa, non bastano una o due prestazioni giuste per pensare di aver fatto tutto, ma si impara ogni giorno qualcosa si nuovo”.