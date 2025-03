AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di sabato 15 marzo 2025.

ORE 9:00 – ZEMAN LASCIA LA TERAPIA INTENSIVA – Sospiro di sollievo per Zdenek Zeman, uscito nei giorni scorsi dalla terapia intensiva neurologica del Gemelli di Roma dopo l’ischemia cerebrale che lo aveva colpito il 27 febbraio. L’ex tecnico di Roma e Lazio è ora fuori pericolo e proseguirà le cure nel reparto di medicina riabilitativa. (Gazzetta dello Sport)

ORE 8:50 – RETROSCENA TURPIN DOPO ATHLETIC-ROMA – L’arbitro francese Turpin ha preferito rientrare in Francia su un aereo diverso rispetto a quello mattutino degli assistenti e, una volta entrato all’aeroporto di Bilbao, si è subito isolato in una stanza vip della compagnia aerea fino alla chiamata del volo. Gli è stato suggerito di evitare incroci con i romanisti in attesa, dopo i vergognosi incidenti accaduti due anni fa a Budapest con l’inglese Taylor. (Corrieredellosport.it)

ORE 8:45 – SVILAR CHIEDE 4 MILIONI PER RINNOVARE – Mile Svilar è ancora senza rinnovo di contratto. Dalla Roma filtra ottimismo, meno dall’entourage dell’agente che per rinnovare chiede 4 milioni all’anno. La forbice tra domanda e offerta è ancora ampia. (La Repubblica)

