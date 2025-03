Roma, c’è il Cagliari: via alla rincorsa Champions

AS ROMA NEWS – I sogni restano gli stessi, anche quando la realtà li mette a dura prova. Dopo le eliminazioni dall’Europa League e dalla Coppa Italia, la Roma si ritrova con un solo obiettivo da inseguire: la qualificazione alla prossima Champions League. Sei punti di distanza dal quarto posto non sono un abisso, ma il margine di errore è ormai ridotto al minimo. Il cammino riparte oggi dal Cagliari, la prima di dieci finali che decideranno il futuro dei giallorossi.

Non sarà una partita come le altre, almeno per Claudio Ranieri. Il tecnico giallorosso affronterà quella che è stata la sua seconda casa calcistica, trovandosi di fronte una squadra che ha contribuito a riportare e salvare in Serie A. Una storia di affetto e riconoscenza che oggi lascerà spazio alla competizione, perché la Roma non può più permettersi passi falsi. Lo sa bene Ranieri, che per affrontare i rossoblù punterà su giocatori affamati e in cerca di riscatto.

Il calendario non fa sconti. Dopo la gara con il Cagliari ci sarà la pausa, quindi la Roma farà tappa a Lecce, l’ultima gara “facile”. Poi via al ciclo infernale con quattro scontri diretti all’Olimpico (Juventus, Lazio, Fiorentina e Milan) e trasferte complicate con Atalanta e Inter. Servirà una squadra compatta, determinata e capace di gestire la pressione. Ranieri ci crede, come ha dimostrato in queste settimane con una rimonta che ha permesso ai giallorossi di ridurre il distacco dalle prime quattro.

Ma oggi l’unica cosa che conta è il Cagliari, una squadra che lotta per la salvezza con la stessa grinta con cui la Roma insegue il sogno Champions. Una di quelle partite che si presentano da sole, con emozioni che vanno oltre i tre punti. Ranieri lo sa bene, ma non potrà farsi trascinare dai sentimenti. Per la Roma, dopo il doloroso kappaò di Bilbao, è l’ora di tornare a vincere, sfruttando gli scontri diretti di oggi (Bologna-Lazio e Fiorentina-Juventus) per rientrare più che mai sul treno che porta a quella tanto agognata Champions.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero / Corsport