AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 10:15 – FRIEDKIN FURIOSI PER L’ESPULSIONE DI PELLEGRINI – I Friedkin non erano all’Olimpico in occasione di Roma-Udinese, ma i due proprietari del club hanno seguito la partita ed erano furiosi per l’ingiusta espulsione di Pellegrini. I texani avrebbero voluto fare ricorso, ma l’avvocato Conte ha spiegato loro che c’era poco da fare. Lo rivela oggi il Corriere dello Sport.

Ore 9:30 – ROMA, ASSALTO A DOUGLAS LUIZ – Con Nzonzi più vicino all’Al Rayyan, la Roma prepara un colpo a centrocampo per gennaio: l’obiettivo numero uno è Douglas Luiz dell’Aston Villa. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – MOU ORDINA IL RITIRO PRE-DERBY – La squadra giallorossa resterà in ritiro a Trigoria questa sera in vista della partita di domani contro la Lazio. Lo ha deciso Josè Mourinho. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Ore 8:30 – ZAKARIA: “AL BORUSSIA STO BENE” – Denis Zakaria sembra essere disposto a rinnovare col Borussia: “Qui sto bene, non ho mai detto di volermene andare”. La Roma resta vigile sul giocatore, in scadenza di contratto a giugno.

