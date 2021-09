Nzonzi verso l’addio. La Roma prepara l’assalto a Douglas Luiz per gennaio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA CALCIOMERCATO – Steven Nzonzi torna ad essere più vicino alla cessione, destinazione Qatar. Il giocatore francese sembra essersi deciso ad accettare la corte dell’Al Rayyan di Laurent Blanc, e nelle prossime ore si metterà in viaggio per la penisola araba.

Il calciatore, accompagnato dal padre, vuole parlare con i dirigenti del club e conoscere da vicino la realtà prima di prendere una decisione definitiva. La Roma incrocia le dite e attende fiduciosa. Ma visti i precedenti è meglio procedere con la massima cautela fino al momento delle firme.

L’addio di Nzonzi permetterebbe a Tiago Pinto di poter tornare con più forza sul mercato di gennaio. E con Zakaria che potrebbe anche rinnovare con Borussia Monchengladbach (“Non ho mai detto di voler andare via, qui sto bene”, le sue recenti dichiarazioni), il gm portoghese sembra aver individuato in Douglas Luiz il primo grande obiettivo per il mercato di riparazione.

A scriverlo è l’edizione odierna de Il Romanista. Certo, strappare il forte centrocampista brasiliano a un club della Premier non è di certo compito facile. L’Aston Villa non farà sconti, e chiede non meno di 30 milioni per il suo calciatore. Douglas Luiz, 23 anni, vedrà il suo contratto scadere nel 2023.