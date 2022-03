AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di sabato 26 marzo 2022:

Ore 11:25 – CAPELLO: “SE ABRAHAM QUI FA IL FENOMENO…” – . “Se attaccanti ‘verticali’ come Osimhen, Lukaku, Abraham che nei loro campionati erano normali in Serie A diventano fenomeni, dobbiamo porci delle domande”. Lo ha detto Fabio Capello all’Ansa in merito alla crisi dei centravanti italiani.

Ore 9:10 – SOLO TRE CENTROCAMPISTI RESTERANNO A TRIGORIA – Della rosa attuale solo Bove, Pellegrini e Sergio Oliveira continueranno a far parte della Roma del futuro. Tutti gli altri hanno la valigia in mano. (La Repubblica)

Ore 8:10 – FELIX TITOLARFE CON IL GHANA – Dopo aver saltato la Coppa d’Africa, Felix è tornato immediatamente in Nazionale. Il Ghana l’ha convocato per la partita contro la Nigeria e l’attaccante della Roma è partito titolare alla prima apparizione. La sua partita, finita per 0-0, è durata 82 minuti.

Ore 7:30 – SHOMURODOV: “MAI DETTO DI VOLER ANDARE VIA” – Shomurodov ha corretto parzialmente le sue parole rilasciate in patria: “Ho letto che, in base alla traduzione di una mia intervista, avrei fatto capire di essere pronto ad andare via se non dovessi giocare. Non ho mai dichiarato questo. Sono felice di far parte della Roma e voglio solo lavorare ogni giorno meglio per aiutare i miei compagni e il mister“.

