AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di sabato 5 aprile 2025.

Ore 15:10 – Primavera, Roma-Torino 2 a 1

La Primavera giallorossa batte in rimonta il Torino al Tre Fontane: decidono i gol di Graziani su rigore e Seck. La Roma rafforza il suo primato in testa alla classifica. LEGGI IL RACCONTO COMPLETO DEL MATCH

Ore 14:45 – Gasperini: “Le parole di Percassi? Apprezzamento reciproco”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta accostato alla Roma in vista della prossima stagione, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio e tra i vari temi trattati si è soffermato sulle parole del presidente Antonio Percassi (“Speriamo che il mister rimanga con noi”). Ecco le sue dichiarazioni: “Questa è l’ennesima dimostrazione del rapporto e dell’apprezzamento reciproco, il nostro rapporto è sempre stato buono. Tutto il resto fa parte del calcio e il calcio va avanti“.

Ore 14:30 – Roma-Juventus, i convocati: ok Rensch

La Roma ha appena diramato l’elenco dei convocati di mister Ranieri per la partita di domani contro la Juventus: in lista c’è anche Rensch. LEGGI L’ELENCO DEI CONVOCATI

Ore 13:10 – Roma Primavera contro il Torino, c’è Ghisolfi

La Roma Primavera di Falsini gioca in questi minuti la sua partita di campionato contro il Torino. Presente Ghisolfi al Tre Fontane. Questa la formazione ufficiale dei giallorossi: De Marzi; Marchetti, Seck, Golic, Cama; Romano, Di Nunzio; Marazzotti, Graziani, Della Rocca; Almaviva.

Ore 11:00 – La Roma piange la scomparsa di Luigi Timperi

Lutto in casa Roma. Il club giallorosso piange la scomparsa di Luigi Timperi, storico magazziniere del club romanista. La società si unisce al dolore del figlio Maurizio e della sua famiglia.

Ore 10:20 – Di Livio: “La Roma sta trattando diversi allenatori”

Angelo Di Livio, ex giocatore della Juventus, ha dichiarato a Il Tempo: “Allenatore? So che c’è una lista e che la Roma ne sta trattando diversi. Mi piacciono Mancini e Pioli, ma io mi prendo Gasperini. Lo conosco, so come lavora dal punto di vista tecnico e fisico e questa squadra può fare bene con lui”.

Ore 8:30 – Svilar: “Scelgo la Roma al 100%”

Mile Svilar parla al Corriere dello Sport del suo futuro in giallorosso e del rinnovo di contratto: “I soldi contano, ma essere felici in un posto ha più valore. Ho un contratto fino al 2027, non capisco tutto questo casino sul mio rinnovo…“. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA

