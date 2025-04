PRIMAVERA, Roma-Torino 2-1: Graziani e Seck ribaltano i granata, primato rafforzato

NOTIZIE AS ROMA – Altra vittoria della Roma Primavera di Falsini, che questo pomeriggio al Tre Fontane ha avuto la meglio sui pari età del Torino con il punteggio di 2 a 1.

Vittoria in rimonta per i giallorossi: vantaggio iniziale degli ospiti, a segno con Perciun, prima dell’intervallo pareggio di Graziani su rigore. Nella ripresa cresce la Roma che ribalta il match grazie alla rete di Seck. I ragazzi di Falsini riescono così a rafforzare il primato in vetta alla classifica.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (4-2-3-1): De Marzi; Marchetti, Golic, Seck (67′ Reale), Cama; Romano, Di Nunzio; Marazzotti (46′ Coletta), Graziani (89′ Bah), Della Rocca (90’+2′ Levak); Almaviva (46′ Zefi).

A disp.: Jovanovic, Kehayov, Nardin, Sugamele, Lulli, Ceccarelli.

All. Gianluca Falsini

TORINO (4-2-3-1): Siviero; Zaia, Olsson (46′ Pellini), Mullen, Marchioro (79′ Acquah); Olinga, Dalla Vecchia (79′ Acar); Jatta (52′ Polikratis), Perciun, Cacciamani; Franzoni (52′ Mangiameli).

A disp.: Plaia, Anino, Sow, Sabone, Mendes, Dimitri.

All. Christian Fioratti

Reti: 32′ Perciun, 45’+2′ rig. Graziani, 58′ Seck