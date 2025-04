ROMA-JUVENTUS, i convocati di Ranieri: Rensch è in lista

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mister Claudio Ranieri ha diramato pochi minuti fa l’elenco dei convocati per Roma-Juventus di domani sera e il club lo ha appena reso noto con un tweet.

In elenco appare il nome di Devyne Rensch, terzino olandese che era rientrato ad allenarsi parzialmente in gruppo solo ieri: oggi il calciatore ha dato buone risposte al tecnico, che ha deciso di convocarlo per la partita contro il bianconeri.

Questo l’elenco completo, nel quale non figurano Dybala e Saud (infortunati) oltre a Saelemaekers (squalificato).