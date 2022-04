AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di venerdì 15 aprile 2022:

Ore 10:00 – INTERESSE VIVO PER TRAORE DEL SASSUOLO – Tiago Pinto è al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione: al gm piace molto Hamed Traorè, esterno del Sassuolo, sul quale ci sono anche Milan e Napoli. I neroverdi lo valutano 30 milioni di euro. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – CONTRO IL NAPOLI TORNANO OLIVEIRA E VERETOUT – La Roma tornerà in campo lunedì di Pasquetta contro il Napoli. Per la gara del Maradona ci sarà qualche altro cambiamento: Sergio Oliveira potrebbe avere una nuova chance dall’inizio contro la squadra di Spalletti, così come Jordan Veretout. (Corriere dello Sport)

Ore 8:20 – MKHITARYAN: “BUONGIORNO SEMIFINALISTI” – Henrikh Mkhitaryan si è svegliato con il sorriso per il passaggio del turno della Roma, ottenuto grazie alla vittoria sul Bodo e ha voluto dimostrarlo subito su Instagram. Con un post sul proprio profilo il centrocampista armeno ha celebrato il passaggio del turno: “Buongiorno semifinalisti!”

Ore 7:50 – CRISTANTE: “QUESTA ROMA MERITA RISPETTO” – “Siamo in semifinale di Conference e quinti in campionato, penso questa squadra meriti rispetto“. Lo ha dichiarato Bryan Cristante nel post partita di Roma-Bodo/Glimt parlando alla stampa.

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!