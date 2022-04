Dall’invenzione Zalewski alla gestione Zaniolo: ecco le chiavi della svolta di Mou

AS ROMA NEWS – La Roma del 2022 è un’altra rispetto agli alti e bassi di inizio stagione. Mourinho, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), è riuscito finora dove tanti avevano fallito-

L’allenatore portoghese sta convogliando le energie di una tifoseria straordinaria verso un unico obiettivo: quello di riportare un trofeo che manca da 14 anni a Trigoria. Poi magari, chissà, si potrà puntare a qualcosa di ancor più importante dalla prossima stagione.

Quello che si pensava potesse accadere una volta annunciato l’arrivo di un allenatore così esperto e carismatico si sta realizzando con qualche mese di ritardo.

La Champions è un obiettivo per il futuro, ora si può andare a dama nella coppa «minore» ma che va benissimo per la dimensione attuale. E basta a creare a Roma un’atmosfera che non si vedeva da tempo e al momento non ha eguali in Italia. Neppure dove si giocano lo scudetto, vedi i numeri desolanti del pubblico che accorre al Maradona.

Il passaggio alla difesa a 3 con Smalling leader ritrovato, la mediana affidata a Cristante, i compiti di fantasia consegnati a Mkhitaryan e Pellegrini, l’invenzione Zalewski a sinistra, la fiducia incondizionata ad Abraham e, in ultimo, la gestione di Zaniolo sono le chiavi della svolta mourinhana. Ma il bello deve ancora venire.

Napoli e Inter in fila sono gli esami con cui dimostrare di essere cresciuti davvero. E la semifinale di Conference League, la terza in cinque stagioni, non sembra una sfida impossibile.

Contro il Leicester Mourinho si giocherà l’undicesima semifinale europea della sua carriera. Finora quando le ha vinte – 4 volte – poi si è sempre portato a casa il trofeo. Che fosse Champions, Europa League o Coppa Uefa. Riuscire nell’impresa anche a Roma lo farebbe diventare Imperatore.

