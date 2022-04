Ora Zaniolo non vuole più fermarsi: verso una maglia da titolare anche contro il Napoli

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La tripletta realizzata contro il Bodo/Glimt sembra aver restituito al classe ’99 l’entusiasmo di chi è tornato consapevole di poter fare la differenza, scrive oggi Il Tempo (E. Zotti).

E così per Zaniolo nelle ultime ore le possibilità di un suo utilizzo dal 1′ al Maradona sembrano in ascesa. Lo Special One però non ha ancora preso una decisione sulla formazione che dopodomani affronterà il Napoli di Spalletti, prima infatti bisognerà fare chiarezza sulle condizioni di Pellegrini.

Il capitano giallorosso è uscito dall’Olimpico con una caviglia gonfia e ieri non si è unito al gruppo neanche per gli esercizi in palestra, limitandosi a svolgere fisioterapia.

Nelle prossime ore si capirà se il numero 7 potrà scendere in campo tra i titolari, ma la situazione non sembra preoccupante.

Fonte: Il Tempo