AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 12:45 – Stagione finita per Ruben Providence, giovane attaccante della Primavera convocato diverse volte da Fonseca in prima squadra. Il giocatore si è dovuto operare per una frattura alla caviglia, dovrà stare fermo per circa due mesi. Lo riferisce il giornalista Jacopo Aliprandi su Twitter.

Ore 10:40 – Con il passaggio alle semifinali dell’Europa League, la cifra totale incassata dalla Roma è cresciuta di altri 2,4 milioni, andando a toccare 14,89 milioni di euro complessivi. (calcioefinanza.it)

Ore 9:30 – Nottata da incubo per Chris Smalling: tre malviventi sono entrati nella sua abitazione nel cuore della notte e lo hanno costretto, armi in pugno, a svuotare la cassaforte. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Bruno Peres ai saluti: il giocatore lascerà la Roma a parametro zero a giugno per andare al Trabzonspor. Firmato un contratto triennale a 1,8 milioni di euro. (Il Tempo)

Ore 8:50 – Ancora incerto il futuro di Alessandro Florenzi: il PSG tentenna sul riscatto, e allora l’Inter si fa avanti. La Roma chiede sempre 9 milioni di euro, cifra stabilita coi parigini per il riacquisto del calciatore. (Gazzetta dello Sport)

