AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ORE 13:15 – SIMPLICIO: “FUZATO COME DONI SE GLI SARA’ DATO SPAZIO” – L’ex giallorosso Simplicio parla a Nsl Radio: “Dzeko era l’unico che la Roma non doveva vendere, è un campione, il più forte che aveva. Ibanez? Io faccio il tifo per Fuzato: se gioca, diventerà forte come Doni. Luis Enrique? Aveva giocatori fortissimi ma non ha saputo gestirli e ha perso la squadra di mano”.

ORE 11:05 – ANCHE CARLES PEREZ INDISPONIBILE – Anche Carles Perez sarebbe indisponibile per la partita di domani. Sono al momento sei i giocatori che mancherebbero alla Roma tra infortuni e squalifiche.

ORE 10:50 – FLORENZI VUOLE RESTARE AL MILAN – Alessandro Florenzi, attualmente al Milan ma in prestito dalla Roma, avrebbe manifestato la volontà di restare in rossonero. Il Milan, da parte sua, intenderebbe abbassare il prezzo concordato con i giallorossi (4,5 milioni) per il suo riscatto. Lo scrive Calciomercato.com.

ORE 10:30 – ROMA, SCOPPIA L'EMERGENZA PER IL VERONA – Brutte notizie da Trigoria: si fermano Mkhitaryan e Shomurodov, entrambi indisponibili, rischia di non farcela nemmeno Zaniolo…

ORE 10:00 – MKHITARYAN, FUTURO DA DS DEL KRASNODAR – Rinnovo incerto di Mkhitaryan con la Roma. Certo invece il suo futuro: quando appenderà gli scarpini al chiodo, è pronto un ruolo da ds del club russo Krasnodar. Lo rivela oggi Il Messaggero.

ORE 9:40 – SCIARPA IN EDIZIONE SPECIALE PER IL DERBY – Il club della famiglia Friedkin ha infatti annunciato che in occasione di Roma-Lazio verrà prodotta e commercializzata una sciarpa speciale in edizione limitata. I sostenitori potranno infatti scegliere la frase che si leggerà sulla sciarpa tramite un sondaggio che è già stato lanciato nei giorni scorsi dal club giallorosso.

ORE 9:00 – LA ROMA RISCATTERA' SERGIO OLIVEIRA – Nessun dubbio dentro Trigoria: sia Mourinho che Pinto sono convinti di riscattare Sergio Oliveira dal Porto per 13 milioni. Solo lui e Pellegrini sono certi di restare a centrocampo…

ORE 8:40 – CRISTANTE, IL SIVIGLIA FA SUL SERIO – Il Siviglia fa sul serio per Cristante. Contatti tra l'agente e Monchi, la Roma chiede 20 milioni…

