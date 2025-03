AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di venerdì 21 marzo 2025.

ORE 9:30 – PETRUCCI NELLO STAFF DI RANIERI – Claudio Ranieri si affida ad un fedelissimo. Il tecnico della Roma ha infatti aggiunto Bernardino Petrucci al suo staff medico: sarà il nuovo coordinatore sanitario. L’allenatore giallorosso lo conosce bene, avendolo già avuto al suo fianco durante l’esperienze con Valencia, Monaco e Chelsea. (Il Tempo)

ORE 8:25 – BOVE AD ANCONA PER NUOVI ACCERTAMENTI – Edoardo Bove ha scelto l’Ospedale di Torrette per tornare a sperare. Ieri mattina i primi test diagnostici e gli accertamenti specifici. Ha svolto approfondimenti invasivi di natura elettrofisiologica per trattare le aritmie. I risultati sono attesi tra i 5 e i 15 giorni. L’obiettivo è capire se si è davanti ad una cardiopatia strutturale oppure no. (Il Messaggero)

ORE 8:00 – SOLO SCAMPOLI DI GARA PER KONE E SAELE – Sconfitte per Francia e Belgio in Nations League: Konè e Saelemaekers però sono partiti dalla panchina, subentrando solo nei minuti finali. E’ rimasto a guardare invece Nelsson, fuori dai titolari con la Danimarca. Dovbyk out con l’Ucraina per febbre.

