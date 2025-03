Mezza Roma all’esame di riparazione

AS ROMA NEWS – L’unica certezza è che la stagione di Paulo Dybala è finita con nove partite ancora da giocare. Nove finali che peseranno sul destino della Roma, determinando non solo il piazzamento in classifica, ma anche il budget per la prossima stagione e il futuro di diversi giocatori. E i nomi in bilico sono tanti: Soulé, Baldanzi, Pellegrini, Dovbyk e Shomurodov.

Soulé, preso in estate con l’idea di essere l’erede naturale di Dybala, ha vissuto una stagione complicata. Doveva inserirsi in un sistema di gioco diverso, ma la Joya è rimasta e il 4-3-3 non è mai stato abbandonato. Risultato? Un lungo periodo di adattamento, con pochi squilli: un gol inutile contro il Verona e due reti decisive per portare a casa punti pesanti contro Parma ed Empoli. Troppo poco per una scommessa che avrebbe dovuto esplodere.

Baldanzi è stato utilizzato con il contagocce. Ha segnato solo due gol (uno all’Udinese in campionato e uno alla Samp in Coppa Italia), ma Ranieri lo apprezza più per il suo lavoro di interdizione che per le giocate offensive. Potrebbe essere provato da trequartista puro alle spalle di una coppia più fisica come Dovbyk e Shomurodov, ma finora questa soluzione non è mai stata testata.

Chi ha deluso più di tutti è Pellegrini. Dopo il gol nel derby del 5 gennaio, ha trovato la rete solo in Europa League contro lo Sporting Braga e su rigore a Udine. Poco, pochissimo, per il capitano della Roma. Eppure, tra tutti, resta quello con il profilo più adatto a giocare da trequartista. Dovbyk, arrivato con aspettative altissime, ha messo a referto 15 gol tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Numeri positivi, ma senza mai dare l’impressione di essere un leader. Se dovesse deludere nelle ultime nove partite, la Roma potrebbe davvero chiedersi se possa permettersi un centravanti che non sia un punto di riferimento assoluto.

Shomurodov, invece, ha vissuto una stagione a due facce: mandato in prestito al Venezia a gennaio, poi rimasto e diventato l’eroe della notte contro l’Athletic Bilbao. Finora ha segnato cinque gol, ma ora è chiamato a fare il salto di qualità. Con Dybala fuori dai giochi, queste ultime nove partite diventano un crocevia per tutti: chi sarà all’altezza di guadagnarsi un posto nella Roma del futuro?

Fonte: Corriere della Sera