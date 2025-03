Paredes brilla con l’Argentina nella vittoria sull’Uruguay

AS ROMA NOTIZIE – L’Argentina prosegue la sua corsa verso il Mondiale 2026 con un’altra vittoria pesante. Nella notte, all’Estadio Centenario di Montevideo, la squadra di Lionel Scaloni ha superato di misura l’Uruguay, imponendosi 1-0 grazie al gol decisivo di Thiago Almada. Un successo che consolida il primato dell’Albiceleste nel girone di qualificazione. Tra i protagonisti della serata, spicca la prestazione di Leandro Paredes.

Il centrocampista della Roma, schierato titolare e in campo fino all’87’ (sostituito da Leonardo Balerdi), ha sfoderato una prova maiuscola, guadagnandosi un 8 in pagella dai media sudamericani. Pur senza gol o assist, l’ex PSG ha dettato i tempi a centrocampo, mostrando leadership e qualità nelle due fasi di gioco. Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento: il 26 marzo, l’Argentina sarà attesa dalla classica per eccellenza del calcio sudamericano, la sfida contro il Brasile. Un altro test di spessore per Paredes e compagni.