Dybala, dove ti operi? La Joya preferisce Cugat, i Friedkin spingono per St. Moritz

AS ROMA NEWS – L’operazione al tendine è ormai inevitabile per Paulo Dybala, costretto a chiudere anticipatamente la sua stagione dopo l’infortunio subito contro il Cagliari. Secondo Il Messaggero, l’intervento avverrà tra lunedì e martedì, ma resta da sciogliere un nodo cruciale: dove operarsi. Su questo punto, infatti, emergono differenze di vedute tra il giocatore e la proprietà.

Dybala preferirebbe affidarsi al dottor Cugat a Barcellona, uno specialista di fama mondiale con cui ha già avuto contatti. I Friedkin, invece, ritengono più affidabile la Klinik Kut di St. Moritz, in Svizzera, dove opera il professor Ahlbaumer, medico di fiducia della proprietà giallorossa. Non è esclusa neanche l’opzione Germania, ma la decisione finale arriverà nelle prossime ore. Quel che è certo è che Dybala dovrà sottoporsi all’intervento per evitare ricadute in futuro.

Fonte: Il Messaggero