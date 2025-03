AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di venerdì 7 marzo 2025.

Ore 9:40 – ROMA, RECORD DI VITTORIE IN EUROPA LEAGUE – Con la vittoria di ieri, la Roma diventa la squadra con più vittorie nella storia dell’Europa League: per i giallorossi 97esimo successo nella competizione in 185 partite. (Il Tempo)

Ore 8:55 – EMPOLI DECIMATO PER LA ROMA – Empoli alle prese con le assenze in vista della Roma: Ismajli e Fazzini sono i più vicini al rientro anche se domenica difficilmente giocheranno. In forte dubbio Maleh, mentre, niente da fare per Anjorin e Viti. Stagione tribolatissima per Zurkowski, ancora out, e mancherà anche l’ex Solbakken. Non vanno poi dimenticati Ebuehi, Sazonov, Haas e Pellegri. In totale sono undici, poco ci manca al record. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 – PROMOSSO L’ARBITRO SCHARER – Sei in pagella per l’arbitro Scharer, fischietto di Roma-Athletic Club. Nel primo tempo manca un cartellino giallo a seguito di un’entrata scomposta di Unai Gomez su Baldanzi. Ha rischiato grosso Jauregizar: ammonito per un pestone su Rensch, entra poi in ritardo su Baldanzi a fine primo tempo. Giusta la seconda ammonizione per Yeray: il secondo giallo è una trattenuta prolungata su Shomurodov.

