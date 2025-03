Da esubero a uomo chiave: la Roma ha trovato il suo Eldor-ado

AS ROMA NEWS – Fino a pochi mesi fa, il futuro di Eldor Shomurodov sembrava lontano da Roma. L’attaccante uzbeko, ai margini della rosa e con appena 79 minuti giocati in 12 partite di Serie A, era a un passo dal Venezia durante il mercato invernale. Ma il destino aveva in serbo un altro percorso per lui. La svolta arriva il 30 gennaio contro l’Eintracht, quando, complice un cambio forzato, entra in campo e segna il gol del definitivo 2-0. Da quel momento, la storia cambia.

Claudio Ranieri, artefice della rinascita giallorossa, lo blinda dopo quella partita: “Resta con noi”. E il tecnico di Testaccio mantiene la promessa, trasformando Shomurodov da riserva a risorsa preziosa. Un’arma in più per la Roma, che nelle ultime settimane ha trovato in lui un finalizzatore implacabile e un partner perfetto per Paulo Dybala.

Giovedì, contro l’Athletic, la sua rete allo scadere ha certificato la sua crescita: protezione palla, girata fulminea e sinistro vincente. Un gol pesante, il quarto nelle ultime tredici partite, a cui si aggiungono due assist nelle ultime cinque gare, tra cui la giocata che ha portato all’espulsione di un avversario contro i baschi. Ranieri lo ha rigenerato, come fatto con altri elementi della rosa, da Celik ad Angelino, ma la parabola di Shomurodov è la più sorprendente.

Oggi l’uzbeko è un elemento imprescindibile nelle rotazioni offensive, un attaccante che si è guadagnato il campo con sacrificio e determinazione. La Roma si gode il suo Eldor-ado e Ranieri ha trovato un’arma in più per il rush finale della stagione.

