Lotito: “Derby in finale di Europa League? Ben venga. Ricordo di aver già vinto una Coppa Italia così…”

NOTIZIE AS ROMA – Claudio Lotito, a poche ore dalla vittoria della Lazio in casa del Viktoria Plzen, è stato intercettato all’uscita del Senato. Di seguito le dichiarazioni del presidente biancoceleste su un’eventuale finale di Europa League contro la Roma.

”Se temo una finale in Europa con la Roma? Ma io non temo nulla. A memoria ricordo una finale della Coppa Italia il 26 maggio che vide protagonista sul campo la Lazio e l’ambito trofeo fu vinto dalla Lazio. Ben venga una soluzione che porti il calcio italiano in una situazione di evidenza e soprattutto in condizioni tali da far aumentare anche quello che è il ranking”.