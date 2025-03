ULTIME DA TRIGORIA – Squadra in campo in vista dell’Empoli: Ranieri prepara nuove rotazioni

AS ROMA NEWS – Non è ancora arrivato il momento di rifiatare per la Roma, che dopo la vittoria di ieri contro l’Athletic Bilbao è tornata oggi ad allenarsi per cominciare a preparare la sfida di campionato contro l‘Empoli, in programma domenica pomeriggio alle 18.

Lavoro di scarico per i calciatori scesi in campo dal primo minuto contro i baschi, seduta regolare per tutti gli altri. Non ci sono particolari problemi per Ranieri, che in campionato potrà tornare a contare anche su Gourna-Douath e Salah-Eddine, indisponibili in coppa e poco utilizzati in queste ultimissime partite.

Per la sfida contro i toscani e in vista della gara di ritorno contro il Bilbao al San Mamès è molto probabile che il mister possa ruotare ancora i suoi calciatori: oltre ai nuovi acquisti, possibile nuova chance dal primo minuto per Soulè. In attacco staffetta Shomurodov-Dovbyk. In difesa, squalificato Mancini: scontato il ritorno di Hummels, con Celik o Nelsson a giocare come centrale di destra. [ Giallorossi.net – Andrea Fiorini ]