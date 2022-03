AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di giovedì 17 marzo 2022:

Ore 9:35 – LA ROMA METTE BARAK NEL MIRINO – Cristante piace sempre al Siviglia, e Barak piace molto a Mourinho. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport è possibile un cambio a centrocampo per la Roma nel prossimo mercato invernale. Sul ceco del Verona però la concorrenza è alta.

Ore 8:40 – DERBY, ALLARME ROSSO PER I TIFOSI FILO-RUSSI – Allerta massima a Roma per il derby: sono in arrivo nella Capitale ultras filo-russi del Levski Sofia tra le fila dei tifosi della Lazio.

Ore 8:00 – FELIX INSIDIA ZANIOLO, BALLOTTAGGIO A SINISTRA – Secondo le probabili formazioni dei quotidiani, Felix è favorito su Zaniolo stasera contro il Vitesse. A sinistra ballottaggio aperto tra Zalewski ed El Shaarawy. A centrocampo Veretout dovrebbe far riposare Cristante.

