ROMA-LAZIO: arbitra Irrati, al VAR c’è Di Paolo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sarà il signor Irrati della sezione di Pistoia a dirigere il derby Roma-Lazio di domenica prossima che si giocherà alle ore 18.

Al Var invece è stato scelto Di Paolo, con Ranghetti a coadiuvarlo all’AVAR. Quest’anno il fischietto toscano ha arbitrato la Roma contro Atalanta e Genoa fuori casa, con i giallorossi che hanno vinto entrambe le sfide.

Un solo precedente contro la Lazio, in Coppa Italia nel marzo del 2017: allora vinsero i biancocelesti per due a zero.

Queste le designazioni complete del prossimo turno di campionato:

SASSUOLO – SPEZIA Venerdì 18/03 h. 18.45

VOLPI

VECCHI – CIPRIANI

IV: MIELE G.

VAR: MANGANIELLO

AVAR: GALETTO

GENOA – TORINO Venerdì 18/03 h. 21.00

MARIANI

BINDONI – LONGO

IV: MERAVIGLIA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ZUFFERLI

NAPOLI – UDINESE Sabato 19/03 h. 15.00

FOURNEAU

BACCINI – CECCONI

IV: COSSO

VAR: NASCA

AVAR: VIVENZI

INTER – FIORENTINA Sabato 19/03 h. 18.00

CHIFFI

VALERIANI – PAGLIARDINI

IV: MARCHETTI

VAR: VALERI

AVAR: ZUFFERLI

CAGLIARI – MILAN Sabato 19/03 h. 20.45

DI BELLO

PERETTI – DEL GIOVANE

IV: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: MELI

VENEZIA – SAMPDORIA h. 12.30

ORSATO

COSTANZO – PASSERI

IV: CAMPLONE

VAR: BANTI

AVAR: CARBONE

EMPOLI – H. VERONA h. 15.00

MARCENARO

GIALLATINI – BRESMES

IV: GARIGLIO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: DI IORIO

JUVENTUS – SALERNITANA h. 15.00

AYROLDI

DE MEO – MOKHTAR

IV: MARCHETTI

VAR: ABISSO

AVAR: ALASSIO

ROMA – LAZIO h. 18.00

IRRATI

IMPERIALE – BERTI

IV: PEZZUTO

VAR: DI PAOLO

AVAR: RANGHETTI

BOLOGNA – ATALANTA h. 20.45

MARESCA

MONDIN – BOTTEGONI

IV: COSSO

VAR: PICCININI

AVAR: TEGONI