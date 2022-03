“ON AIR!” – CATALANI: “Roma-Vitesse è il nulla, della Conference non mi importa niente”, PRUZZO: “Senza concentrazione rischi anche stasera”, CORSI: “Così non si può andare avanti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho dice che ci sono state critiche feroci alla squadra? Se vuole gli mando tutto quello che ha detto lui dei calciatori della Roma da quando sta qui… Ieri mi ha fatto tanto ridere, ora sono i giornalisti che sono cattivi con i giocatori… ma se li hai massacrati tu in lungo e in largo…Poi dice che non c’è Lewandowski, ma anche questo lo sapevamo. Quando uno parla tanto e non sa più dove mettere le mani, alla fine si incarta…Se Mou non vince la Conference, spero che vada via, ovviamente se i Friedkin non comprano i giocatori, proprio per levare le illusioni anche ai Friedkin e cominciare a poter finalmente dire di tutto e di più… Secondo me bisogna far capire che così non si può andare avanti… Però resto sempre con Mou, nella speranza che possa arrivare davvero Lewandowski…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “I grandi allenatori come Allegri o come Mourinho, se non trovano il giusto feeling con la rosa, hanno grandi difficoltà. Quello che sta facendo Allegri alla Juve è quello che in termini di risultati potrebbe fare con Pirlo, con Zaccheroni, con De Zerbi in panchina. Ed è un allenatore, come Mourinho o Ancelotti da 7, 8, 10 milioni di euro l’anno. E lui in conferenza stampa rosica con i giornalisti, gli risponde male, additandoli come disonesti intellettualmente perchè sostengono che la stagione della Juve è fallimentare. Sono tutti uguali… Io Allegri lo vorrei sulla panchina della Roma per il dopo Mourinho, ma come lui se non ha una squadra tosta e non riesce a trovare il giusto feeling, pur essendo un grande allenatore non riesce a incidere…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mourinho si innervosisce quando capisce che da Trigoria escono fuori delle indicazioni, anche di formazione. Lui è da un po’ di tempo che pensava di far riposare Zaniolo, e quando ieri glielo chiedono, il suo primo pensiero è “a te chi te l’ha detto?“. Sulla cosa di Lewandowski ci sarebbe da parlarne. La domanda era legittima, lui la prende subito come un attacco personale, come se non facesse rendere lui l’attacco al massimo. Quella è stata una bastonata che ha steso ben 5 giocatori della rosa in un colpo solo: Felix, Shomurodov, El Shaarawy, Zaniolo, Perez… Evidentemente lui non li considera attaccanti, e questo è anche un messaggio alla società. Sul prossimo mercato ok il regista, ma occhio anche a una seconda punta che sappia fare gol…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Quando Mourinho dice che non ha Lewandowski a fare gol, questo lo sappiamo tutti. Ma quando ti dice che non è un problema di qualità ma di profilo, cosa ci sta dicendo, che gli mancano gli attaccanti? Se la sua idea è che Zaniolo non è un attaccante, e lui vicino a Abraham vorrebbe un attaccante vero, allora o cambia sistema di gioco, o cambia Zaniolo…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La testa è per forza al Vitesse, la partita stasera è quella, anche se il pensiero è a domenica. Quella di stasera è una virgola prima di mettere il punto a una frase. Noi tutti ci aspettiamo da Mourinho di non perdere due derby in stagione, per me la partita di domenica è molto importante, non so per voi… Se per noi la partita col Vitesse è così importante, è brutto da pensare. Roma-Vitesse è nulla, se la guardiamo come una partita importantissima, vuol dire che anche noi siamo caduti nella stessa mediocrità della squadra… A me sinceramente mi frega poco della Conference League, non la sento nemmeno come una coppa. E poi secondo voi la Roma vista contro l’Udinese batte Leicester e Marsiglia?…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Io sono convinto che la Roma prenderà un regista, un terzino e un difensore centrale. Ma se Barak è nella lista dei nomi di Pinto, evidentemente cerca altri tipo di rinforzi. C’è una lacuna lì davanti, segna solo Abraham, e allora si cercano soluzioni sul mercato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve evitare di avere un approccio alla partita come è successo spesso quest’anno, perchè rischi di complicarti la vita. Concentrazione massima, deve giocare come contro l’Atalanta. Se la Roma riesce a mantenere quell’attenzione, ha una sua dimensione. Se invece cala di concentrazione, se la rischia anche stasera… Momento non facile, la squadra a volte sembra intimorita da quello che dice lui. L’aspetto psicologico mi sembra predominante in questa squadra, e Mou deve fare l’equilibratore senza però esserlo tanto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il calcio italiano in Europa? Possiamo confrontarci giusto col Vitesse, e non siamo nemmeno sicuri di vincere. Sono rimaste solo l’Atalanta, e la Roma in Conference… La Roma deve archiviare la pratica il prima possibile, se segna nei primi minuti può giocarsela con tranquillità e pensare anche al derby. Se invece il risultato restasse in bilico, la Roma sarebbe costretta a giocarsela con intensità, e la partita del giovedì portano degli strascichi. La Roma ha il dovere di fare gol nei primi minuti… Mourinho non può permettersi di fare turn-over, se riesce a vincere la Conference dirà che la Roma ha vinto il “titulo”. E poi non può permettersi di perdere due derby al suo primo anno. Lui sa cos’è il derby a Roma, e non ci può stare per lui perderne due, sarebbe un’onta…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Giocare una partita tirata stasera potrebbe diventare molto condizionante in vista del derby contro la Lazio. Mourinho fa bene a non fare troppo turn-over, rischi di tirarla per le lunghe, ed essere costretto a mettere in campo tutti. L’avversario è modesto, l’unica preoccupazione è per la gara di andata dove la Roma ha sofferto molto. La Roma non deve distrarsi, se prende un gol rischia di diventare una gara insidiosa e dispendiosa in vista del derby… Mou e le parole su Lewandowski? Non mi hanno sorpreso, il suo unico obiettivo da quando è alla Roma è convincere tutti che ha una squadra scarsa. Sembra che segni solo Lewandowski, e invece ci sono tante altre squadre che segnano senza avere il polacco. Il suo atteggiamento è sempre un po’ così, ostenta questo atteggiamento come se si fosse abbassato al livello della Roma. Questa pantomima per lui è molto comoda, perchè gli serve a giustificare i suoi risultati molto negativi…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Partita che sembra facile. Ma se il Vitesse su quel campo dell’andata aveva costruito così tanto, mi auguro che il terreno dell’Olimpico non li favorisca… La partita in teoria dovrebbe essere facile, sembra facile, e come tutte le cose facili possono complicarsi…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!