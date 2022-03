Juventus, Allegri nella bufera dopo il ko in Champions. Lui si difende: “Chi parla di fallimento è intellettualmente disonesto”

ALTRE NOTIZIE – La Juventus esce con le ossa rotte dal match di ritorno degli ottavi di Champions League giocato ieri sera allo Stadium contro il Villarreal.

La squadra di Emery ha giocato un bruttissimo scherzo ai bianconeri, soffrendo per un tempo, ma dilagando nella parte finale della ripresa, chiudendo la partita sul sorprendente risultato di 3 a 0.

A finire dopo la debacle nella bufera c’è Max Allegri, criticatissimo dai tifosi sui social e punzecchiato anche dai giornalisti nel dopo partita. L’allenatore toscano si difende a oltranza, andando perfino all’attacco.

“Parlare di fallimento è disonestà intellettuale”, le parole di Allegri alla stampa. “Io conosco il valore della squadra. Io sto sempre coi piedi per terra e soprattutto valuto quello che ho in mano“. Ma oggi la piazza bianconera ribolle: sui social “AllegriOUT” è in tendenza, con una larga parte dei tifosi che chiede l’esonero del tecnico dopo i deludenti risultati stagionali.