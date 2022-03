Scamacca: “Roma è casa mia, ma non ho rimpianti. Derby? Io tifo per il Sassuolo…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gianluca Scamacca, ex attaccante delle giovanili della Roma, si è raccontato in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Tra gli argomenti trattati, anche il suo trascorso in giallorosso. Ecco le sue parole:

A Sassuolo ha ritrovato Frattesi, primo passaggio insieme: dalla Lazio alla Roma.

Il salto lo ha fatto prima lui, io sono arrivato due anni dopo. Al Sassuolo invece sono arrivato prima io, lui sei mesi dopo.

Se diciamo Roma?

Ho un bel ricordo, Roma è casa mia. La Roma è stata un pezzo del mio percorso e della mia storia, conservo dei bei ricordi di momenti che ho vissuto lì.

Rimpianti?

No, assolutamente. Ho preso una strada diversa, sono contento di quello che ho fatt.

E’ andato via quando aveva sedici anni.

Non è stato facile, ma ho sempre avuto le idee ben chiare, ho sempre seguito il mio istinto e la mia testa: sono convinto di aver fatto le scelte giuste.

Totti e De Rossi non sono più alla Roma.

A Trigoria non ho avuto modo di conoscerli. Ho ritrovato De Rossi in Nazionale, ho un bel ricordo di loro di quando andavo allo stadio. Sono due bandiere della Roma.

Domenica c’è il derby, per chi tifa?

Io tifo per il Sassuolo…

Fonte: Corriere dello Sport