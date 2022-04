AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 12 aprile 2022:

Ore 13:00 – DI BELLO ARBITRERA’ NAPOLI-ROMA – Sarà il signor Di Bello della sezione di Brindisi l’arbitro che dirigerà Napoli-Roma di lunedì prossimo. Al VAR invece scelto Di Paolo. LEGGI LE DESIGNAZIONI COMPLETE

Ore 11:10 – ROMA-BODO/GLIMT, ARBITRA SANCHEZ – La UEFA ha diramato le designazioni per il giovedì di Conference League tra Roma e Bodo. Il match sarà diretto dallo spagnolo José Maria Sanchez che sarà coadiuvato dai connazionali Raúl Cabañero e Iñigo. Il Quarto Uomo sarà Cesar Soto Grado.

Ore 9:30 – LA MOSSA DEI FRIEDKIN PER PORTARE GENTE ALLO STADIO – La fiducia incondizionata per Mourinho, ma anche i prezzi popolari dei biglietti hanno spinto i romanisti a riempire lo stadio. I Friedkin hanno infatti deciso di rinunciare a qualche euro pur di portare più tifosi possibili. Un investimento sentimentale che dovrebbe rilanciare il rito di andare allo Stadio e determinare così un sostanzioso riscontro economico sul futuro. (La Repubblica)

Ore 9:00 – SALTNES: “DALLA ROMA COMUNICATO MENO DETTAGLIATO” – Ulrik Saltnes, centrocampista del Bodo, ha aggiunto altro pepe alla sfida contro la Roma. Queste le sue parole prima della partenza per la Capitale: “Mentre il Bodo ha consegnato una versione dettagliata di quello che è accaduto, la Roma ha fatto un comunicato meno dettagliato”. (Il Messaggero)

Ore 8:30 – MANCINI TENTA IL RIENTRO LAMPO – Gianluca Mancini potrebbe farcela a giocare contro il Bodo. Il difensore sembra aver già superato i problemi al ginocchio e punta a una maglia da titolare per la partita di giovedì sera. (Gazzetta dello Sport)

