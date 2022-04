ULTIME DA TRIGORIA – Allenamento tra i sorrisi, ok Mancini e Spinazzola. Presente Tiago Pinto

AS ROMA NEWS – Altra giornata di allenamenti per la Roma, che giovedì sera, in un Olimpico tutto esaurito dovrà ribaltare il risultato dell’andata per mandare a casa il Bodo e accedere alla semifinale di Conference League.

Oggi la squadra si è allenata al Fulvio Bernardini di Trigoria sotto un tiepido sole. Presente insieme a mister Mourinho anche il general manager Tiago Pinto.

La seduta si è svolta in un clima sereno e in mezzo ai sorrisi, con la squadra che ha svolto lavoro atletico, partitelle di calcio tennis e tattica.

Regolarmente in gruppo sia Gianluca Mancini che Leonardo Spinazzola, già nella lista dei convocati per Roma-Salernitana. Domani la rifinitura.

Giallorossi.net – F. Turacciolo