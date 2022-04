Tutti con Mou per infrangere il tabù Bodo

AS ROMA NEWS – Tutti a disposizione di Mourinho. Per la prima volta in stagione l’allenatore giallorosso avrà con sé l’intera rosa, Spinazzola compreso, per affrontare la partita della stagione, quella che si giocherà domani contro il Bodo/Glimt.

Certo, la presenza del terzino è ancora più simbolica che altro, ma l’ex Atalanta è ormai pronto a rientrare per accumulare minuti nelle gambe. Non succederà di certo domani contro i norvegesi in una gara che si preannuncia molto tesa e combattuta.

La Roma, strano a dirsi, non è ancora riuscita a battere il Bodo, che rischia di diventare la bestia nera dei giallorossi in Europa. Spavaldi gli avversari che domani scenderanno sul terreno dell’Olimpico, apparentemente per niente intimoriti dallo stadio giallorosso che sarà tutto esaurito. Anzi, questo particolare sembra caricarli di nuovi stimoli.

“Abbiamo trovato una ricetta contro la Roma, che è abbastanza efficace“, ha dichiarato Alfons Sampsted, terzino del Bodo al sito ufficiale del club norvegese. “Quindi dobbiamo solo continuare a lavorare sui dettagli. Sarà divertente sfidarli di nuovo fuori casa. Abbiamo tutti i presupposti per fare una buona prestazione ancora una volta”.

Sulla carta la Roma ha tutte le armi per infrangere questo tabù: Mourinho sembra orientato a confermare il 3-4-2-1 con Ibanez in difesa, Zalewski sulla corsia sinistra, e la coppia Pellegrini-Mkhitaryan dietro Abraham. Zaniolo sarà il jolly da calare a partita in corso.

Oggi alle 14:30 l’allenatore giallorosso, insieme a Mkhitaryan, parlerà in conferenza stampa: grande attesa intorno alle parole del mister e sull’atteggiamento che preferirà adottare alla vigilia del match. Probabile che Mou decida di tenere un basso profilo, evitando di alzare i toni del confronto: la Roma deve essere lucida e concentrata, buttarla in rissa significherebbe cadere nel loro gioco.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini