AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di martedì 12 marzo 2025.

Ore 10:20 – ATHLETIC CLUB-ROMA, ARBITRA TURPIN – Sarà il fischietto francese a dirigere la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì al San Mamés. Precedenti positivi per i giallorossi: 3 vittorie su 4 con lui. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – DA ALLEGRI A MONTELLA, TUTTO APERTO PER LA PANCHINA – Per la panchina dell’anno prossimo ci sono le candidature più disparate: ci sono grandi nomi, ambiti da Dan Friedkin che troverebbero l’approvazione di Ranieri, come Allegri, su cui il Milan vorrebbe costruire il nuovo corso, e il sogno chiamato Ancelotti, sponsorizzato da Francesco Totti e da Bruno Conti. Parallelamente c’è la corrente “giovane” con i nomi di Farioli, Tedesco e Fabregas, già avvicinati dal club giallorosso nei mesi scorsi. Ma il nome che potrebbe mettere tutti d’accordo è quello di Montella. (La Repubblica)

Ore 8:20 – DIVERSE SOLUZIONI PER SOSTITUIRE CELIK – Con lo stop di Celik si apre la corsa alle possibili soluzioni alternative: la prima è schierare Hummels centrale e Mancini spostato a destra, con Ndicka presenza fissa sul centro sinistra, la seconda è far giocare Mancini centrale e Rensch come «braccetto» a destra; la terza è confermare Nelsson con Mancini e Ndicka. (Corriere della Sera)

