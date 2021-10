AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 5 ottobre 2021:

Ore 16:00 – LESIONE AL FLESSORE PER SMALLING – Nuovo guaio per Smalling. Gli esami effettuati dopo il fastidio avvertito nel finale di Roma-Empoli hanno evidenziato una lesione al flessore. Rischia seriamente di saltare sia la Juve che il Napoli. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 14:30 – NZONZI: “FELICE DI AVER SCELTO L’AL RAYYAN” – “Sono felice di giocare al fianco di molti giocatori che hanno avuto una carriera rilevante in Europa. Ho ricevuto numerose offerte ma ho scelto di venire all’Al Rayyan per vivere il paese dove si svolgeranno i Mondiali del 2022“. Lo ha detto Nzonzi nella conferenza stampa di presentazione.

Ore 12:20 – ROMA, PARTE “SU LE MANICHE” – Prosegue l’impegno dell’AS Roma per sostenere la campagna vaccinale con una nuova campagna è chiamata “Su le maniche”. I tifosi che aderiranno, riceveranno un promo code che darà diritto a uno sconto utilizzabile per l’acquisto di un biglietto di Roma-Bodo/Glimt di Conference League, in programma giovedì 4 novembre.

Ore 10:30 – KARSDORP E SMALLING DA VALUTARE – Oggi alle 10:30 i giocatori rimasti nella Capitale riprendono ad allenarsi al Fulvio Bernardini: oltre alle condizioni di Zaniolo vanno monitorate anche quelle di Smalling e Karsdorp, usciti malconci dalla sfida con l’Empoli ma che non destano preoccupazione. Lo scrive oggi Il Tempo.

Ore 9:45 – EFFETTO MOU SUL BOTTEGHINO – Effetto Mourinho anche sul botteghino, scrive oggi La Repubblica: in queste prime partite giocate in casa, il club giallorosso ha già totalizzato ben 4 milioni d’incassi, e la Roma sorride.

Ore 9:20 – VINA IN FORTE DUBBIO PER LA JUVE – Il giocatore che desta più preoccupazioni in casa Roma è Matias Vina: il terzino sarà impegnato con l’Uruguay a poche ore dalla gara contro la Juventus, e farà ritorno a Trigoria solo sabato. La sua presenza contro i bianconeri, scrive il Corriere della Sera, è a forte rischio.

Ore 8:40 – TRIGORIA SI SVUOTA, 13 IN NAZIONALE – Saranno ben tredici i giocatori della Roma che lasceranno Trigoria per raggiungere le rispettive nazionali: Cristante, Pellegrini, Mkhitaryan, Kumbulla, Rui Patricio, Veretout, Diawara, Darboe, Shomurodov, Calafiori (U21), Bove (U20) e Viña. Zalewski non partirà con la Polonia dopo il lutto che lo ha colpito.

