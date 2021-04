AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di martedì 6 aprile 2021:

Ore 16:40 – La Roma ha puntato il mirino su un giovane prospetto del vivaio del Le Havre, Yadali Bayo. Il ragazzo, classe 2005, è un difensore centrale. I contatti con l’entourage del giovane sono iniziati già a fine 2020. Su di lui si è mossa anche l’Atalanta. (Rmc Sport)

Ore 15:00 – Nonostante Mkhitaryan e Smalling oggi non si siano allenati in gruppo, cresce la fiducia sulla possibilità di vederli convocati per Ajax-Roma. Le loro condizioni sono date in netto miglioramento, sarà decisiva la rifinitura di domani.

Ore 14:00 – Nessuna novità dall’allenamento odierno: ancora individuale per Smalling, così come Mkhitaryan, Kumbulla, El Shaarawy e Zaniolo.

Ore 13:15 – Maurizio Sarri ed Andrea Belotti sono i due profili, per la panchina e per l’attacco, individuati dalla Roma come obiettivi principali per la prossima stagione. È quanto fa sapere su Twitter il giornalista di Sky Sport Paolo Assogna.

Ore 12:30 – I contatti tra Allegri e i Friedkin proseguono, rivela la giornalista Eleonora Trotta. La Roma vuole puntare su un allenatore di primissima fascia, ma il tecnico toscano è corteggiato da tanti altri club. Per il momento i giallorossi sono in pole position, ma deve accelerare. Pinto non sarebbe un ostacolo, perchè a decidere sono i Friedkin. (Calciomercato.it)

Ore 11:15 – Nicolò Zaniolo da giovedì si aggregherà alla Roma Primavera. Una settimana di allenamenti senza contrasti, poi sedute complete e, forse, uno spezzone di derby Primavera prima del ritorno in prima squadra. Lo scrive Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter.

Ore 10:30 – Sarà il russo Sergei Karasev a dirigere la sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League tra Ajax e Roma. Ad assisterlo Igor Demeshko e Maksim Gavrilin, mentre il bielorusso Aleksei Kulbakov sarà il quarto uomo. Il Var sarà affidato a Vitali Meshkov, con Sergei Ivanov all’Avar. (Uefa.com)

Ore 10:15 – Nell’Ajax che la Roma affronterà giovedì ci sono due giocatori che piacciono molto ai giallorossi. Il primo è Ryan Gravenberch, che però ora ha gli occhi di mezza Europa sopra e costa almeno 40 milioni. Il secondo, che piace a Tiago Pinto, è David Neres: prezzo fissato a 30 milioni. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:40 – Paulo Fonseca spalle al muro, già designato l’erede: Friedkin ha individuato in Maurizio Sarri il suo erede. Conceicaco, Gasperini e Juric gli outsider. (Il Messaggero / Corriere dello Sport)

Ore 9:20 – Roma, emergenza continua: out El Shaarawy, che starà fuori 2-3 settimane. Anche Smalling resta in dubbio, decisivo l’allenamento odierno. (Il Tempo)

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…