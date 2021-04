Roma, tra assenze e squalifiche è già fatta la formazione anti-Ajax

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Formazione praticamente scontata quella che domani sera affronterà l’Ajax alla Johan Cruijff Arena: la Roma, scrive l’edizione odierna de Il Tempo(E. Zotti) arriva alla vigilia dei quarti di finale di Europa League senza sei giocatori.

Oltre allo squalificato Karsdorp, attualmente sono indisponibili El Shaarawy, Kumbulla, Zaniolo e molto probabilmente neanche Smalling e Mkhitaryan voleranno in Olanda insieme alla squadra. Ieri entrambi hanno continuato a lavorare individualmente e questa mattina le condizioni dei due giocatori saranno valutate nuovamente. È quasi impossibile, ma se dovessero arrivare risposte positive il tecnico potrebbe decidere di convocarli.

E così la formazione anti Ajax è praticamente fatta: in porta confermato Pau Lopez, in difesa Gianluca Mancini sarà affiancato da Cristante e Ibanez, mentre a centrocampo ci sarà il ritorno di Veretout insieme a Villar. Bruno Peres e Spinazzola saranno riproposti sugli esterni mentre Dzeko continua ad essere in pole per un posto al centro dell’attacco.

I favoriti per giocare alle spalle del bosniaco sono Pedro e Pellegrini. Nell’Ajax invece è confermata l’assenza dell’ex portiere giallorossa Stekelenburg: a sostituirlo sarà il 21enne Scherpen.

Fonte: Il Tempo