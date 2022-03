AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di lunedì 14 marzo 2022:

Ore 16:00 – ROMA-VITESSE, IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA – Giovedì sera la Roma affronterà il Vitesse nel ritorno degli ottavi di Conference League. Questo il programma della vigilia: alle 11:30 la squadra sosterrà la rifinitura a Trigoria. Alle 14:30 la conferenza stampa di Mourinho, accompagnato da un calciatore. Alle 17 invece ci sarà la conferenza stampa all’Olimpico del tecnico del Vitesse Letsch; alle 18:00 la rifinitura.

Ore 14:05 – MKHITARYAN, RINNOVO MA SOLO AL RIBASSO – Mourinho vuole trattenere Mkhitaryan a Trigoria anche la prossima stagione e a breve club e calciatore cominceranno a trattare il rinnovo, possibile però solo se il giocatore accetterà uno stipendio più basso di quello attuale. (Calciomercato.com)

Ore 12:30 – OLIVERIA: “C’E’ UN DERBY DA VINCERE” – Sergio Oliveira non si perde d’animo dopo la prestazione individuale di ieri e su Instagram scrive: “Siamo insieme, non sempre come avremo voluto, ma 8 partite senza perdere, segnare punti e ora un derby da vincere“.

Ore 10:30 – LA ROMA SEGUE GBAMIN DEL CSKA MOSCA – Jean Phillpe Gbamin è osservato della Roma. Come riporta il Daily Mail, il club giallorosso ha messo gli occhi sul centrocampista ivoriano del CSKA Mosca, dove è arrivato a gennaio. Tra campionato e coppe ha collezionato 4 presenze totalizzando però solo 3 minuti per i problemi fisici. (Daily Mail)

Ore 9:20 – ROMA, OGGI IN CAMPO A TRIGORIA – La Roma, dopo il pareggio di Udine, ha fatto ritorno in serata nella Capitale e oggi nel pomeriggio riprenderà ad allenarsi in vista dei prossimi impegni: giovedì sera i giallorossi affronteranno il Vitesse, poi domenica alle 18 ci sarà il derby contro la Lazio.

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!