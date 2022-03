“ON AIR!” – CATALANI: “Una delle Roma più brutte della mia vita”, CORSI: “Se Mou non inciderà sul mercato, bisognerà parlare anche di lui”, ALIPRANDI: “Scontato il riscatto di Oliveira? Speriamo di no”, PRUZZO: “Ma il peggiore è la squadra stessa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Pensavamo di aver perso e anche meritatamente, e invece siamo riusciti a pareggiare all’ultimo minuto. La Roma paga l’impegno di coppa, la squadra non ha giocato una partita all’altezza della situazione, è arrivato un pari che ti permette di stare al passo dell’Atalanta ma con le partite da recuperare rischi di essere ottavo. E’ abbastanza scandaloso che a nove partite dalla fine del campionato ci siano ancora tutte queste partite da recuperare…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se Mourinho non riesce a incidere sul mercato a giugno o luglio, ci sarà di parlare anche di lui, sempre che resti… Questa è una squadra povera, io speravo con Mou almeno fosse grintosa, e invece questa è una squadra morta. Ormai l’unica cosa che può tirare su la Roma è la Conference League, che la vincono. Purtroppo la Roma è questa. Io conosco i tifosi: se vince la Conference, si dirà che dopo 30 anni si è vinto qualcosa e la gente sarà strafelice, ma c’è il rischio di far passare questi per fenomeni…Il problema è che questa Roma contro il Leicester, ma anche il Marsiglia, non so mica se vince…Domenica c’è il derby, e io non metterei la squadra titolare contro il Vitesse, ne cambierei 5 o 6. Svilar? Parliamo del terzo portiere del Benfica, mo farlo passare per fenomeno…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mourinho a Abraham non lo cambia mai, se lo ha fatto ieri vuol dire che lo ha visto proprio stanco…Ci sarebbe da ragionare su alcune scelte tattiche di Mourinho, l’Udinese aveva preparato la partita attaccando sulla fascia di Zalewski. Ibanez non è stato di supporto, e anche e dalla panchina non è arrivato nessun aiuto. El Shaarawy avrebbe sofferto allo stesso modo, forse avrebbe dovuto rimettere Vina, ma la sua prestazione in coppa non è stata convincente. Qualcuno si chiede se forse ieri la squadra non abbia pagato la partita giocata sul campo di patate del Vitesse…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La Roma gioca in un modo grottesco, è una delle più brutte che ho visto nella mia vita. Ditemi chi ha giocato a pallone ieri…Pellegrini non pervenuto, Abraham un fantasma…senza Mkhitaryan questa squadra non ha un’idea. Resto malissimo di Oliveira, sapevo che non fosse un playmaker, ma è un giocatore sparito nel nulla e non lo riscatterei manco pagato… Ora i calciatori ci dicono che non possono giocare due partite ravvicinate, ma allora come facciamo ora, giovedì c’è la Conference e poi il derby: domenica lasciamo spenta la televisione?…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Qualche giorno fa leggevo non ricordo su quale giornale che il riscatto di Sergio Oliveira a fine campionato è scontato…beh, io dico “speriamo di no”. Per carità, è un buon giocatore, ma non so quanto sia funzionale al gioco della squadra…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “La Roma gioca troppo male. Non è che chi arriva sesto o settimo deve giocare per forza male, ieri l’Udinese per esempio ha giocato bene. Zalewski messo lì a sinistra…ci hanno massacrato su quella fascia per tutto il tempo proprio perchè sapevano che lì c’era Zalewski. Secondo me il polacco non deve giocare lì, non è giusto manco per lui, porello…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “La Roma non gioca bene perchè non ha centrocampo. Ha dei limiti clamorosi, e deve andare tutto bene per fare una partita esaltante. Ieri mancava Mkhitaryan, e aveva due giocatori fondamentali che non hanno strusciato una palla, che sono Zaniolo e Pellegrini: ieri avevano paura perfino a sfiorare il pallone. La Roma vale questo… Zalewski a sinistra? Geniale. La Roma deve trovare delle soluzioni di gioco. Il ragazzino ha un controllo di palla che se ce l’avessero gli altri staremmo tutti meglio. Ieri giocava senza chi lo aiutava, lo hanno lasciato solo, e aveva tre giocatori addosso. Zalewski in quel ruolo ci aveva risolto due partite…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma deve stare attenta in campionato, perchè dal sesto al nono posto è un attimo. Perchè c’è la Lazio, che oggi può scavalcare sia la Roma che l’Atalanta, ma c’è anche la Fiorentina, che deve recuperare una partita. La Roma, ormai abbiamo capito, punta ad arrivare in fondo alla Conference League e un po’ di condizionamento nel derby ci sarà perchè la partita di ritorno è parzialmente un po’ in bilico…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Tolto il portiere, non c’è un giocatore sufficiente, la Roma ha giocato veramente sottotono. Me lo aspettavo ma non in questo modo. Meglio pareggiare che perdere, il rigore era netto, ma ho visto una squadra veramente sottotono. La squadra può e deve giocare ad un livello superiore. L’episodio finale ti permette di strappare un punto, ma la squadra non ha reazioni. I due davanti sono bravi, ma ogni tanto devono anche inventarsi qualcosa. Non prenderei questa partita per dire che Oliveira è il peggiore della Roma. Il peggiore della Roma è la squadra stessa. Con l’Atalanta sembrava che almeno caratterialmente ci fosse stato un segnale di svolta, in realtà c’è stata una grande fiammata e basta. La prestazione è stata irritante. Non salvo nessuno da una prestazione del genere, ma è anche in linea con quanto successo fino ad ora. Vediamo cosa succede nella prossima che è decisiva, soprattutto per i tifosi. Alla fine questo “portambrelli” diventa un lusso, e bisogna stare attenti a non commettere errori giovedì…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il rigore assegnato alla Roma nel finale di partita è discutibile, e le ha consentito di agguantare un pareggio che non meritava…”

