EDICOLA GIALLOROSSA – Il Tempo: “Gara orrenda”, Il Romanista: “Roma senza benzina”, Leggo: “irritante”, Gazzetta: “Non c’è un’idea di gioco”

AS ROMA NEWS – “Gara orribile“. Con queste due parole Il Tempo (A. Austini) definisce Udinese-Roma di ieri. “L’urlo di capitan Pellegrini con il pallone in mano e rivolto al settore ospiti è l’unica cosa bella da ricordare”, scrive l’edizione odierna del quotidiano romano.

“Il resto è stato un pianto, quasi un’agonia. Una partita orrenda dall’inizio alla fine, tra una squadra modesta ma che aveva un’intensità doppia e un’altra – quella di Mourinho – stanca, spenta, senza idee né energie“.

“Passo indietro della Roma”, titola invece la Gazzetta dello Sport (P. Archetti). Per il quotidiano milanese di buoo c’è solo il risultato. “Non certo il frullatore finale, quando l’allenatore ha messo in campo tutte le punte possibili, chiudendo con El Shaarawy e Carles Perez finti terzini, ma non è arrivato al gol con un’azione lineare. Bensì con un tocco fortuito su punizione da centrocampo“, scrive la Gazzetta.

“Mourinho sa che questa non è una rincorsa come quella di Spezia, dà la colpa alla stanchezza e alla mancanza di intensità. Di sicuro non c’è un’idea di gioco, sempre e solo tanta fatica”, conclude il giornale sportivo.

“La Roma salva solo la faccia”, titola invece Il Messaggero (A. Angeloni), che descrive così la prova dei giallorossi: “La Roma stavolta, il (corto) muso lo stava per sbattere. E anche di brutto. Stava per arrivare una sconfitta dolorosa, mentre quasi a sorpresa appare come per incanto un pari che serve a poco ma almeno salva, in parte, la faccia. Perché se c’è una cosa storta che resta della trasferta di Udine, è la prestazione stanca, non all’altezza della Roma, o di quel che dovrebbe essere, e di Mourinho, per quel che è stato e per quello che è ancora”.

Sulla falsa riga l’analisi di Leggo (F. Balzani): “Di corto non c’è solo il muso ma pure le ambizioni. I segnali erano arrivati forti in Conference e ieri la Roma contro l’Udinese ha ringraziato ancora la Dea Bendata che ha guardato in faccia Mourinho al 94′ di una partita giocata in modo irritante dai giallorossi. Mai veramente in gara e in costante balia dell’avversario per un’ora buona”.

“Senza benzina” l’aperura de Il Romanista, che giudica la prova di ieri “una delle peggiori della stagione“. Resta di positivo l’ottavi risultato utile consecutivo e da qui bisogna ripartire in vista della gara di ritorno di Conference League, e poi dell’attesissimo derby contro la Lazio.

