AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di venerdì 15 ottobre 2021:

Ore 16:55 – ROMA, ARRIVA UN GIOVANE PORTIERE DAL BODO/GLIMT – La Roma ha annunciato un nuovo acquisto per la propria U17: si tratta di Magnus Brondbo, portiere norvegese proveniente dal Bodo/Glimt, club che i giallorossi affronteranno la settimana prossima in Conference League.

Ore 16:00 – ABRAHAM ANCORA A TRIGORIA – Mentre il resto della squadra ha lasciato il Fulvio Bernardini al termine dell’allenamento odierno, Tammy Abraham è ancora a Trigoria alle prese con le terapie per il dolore al calcagno. La Roma sta tentando il tutto per tutto pur di rimetterlo a disposizione di Mourinho in tempo per domenica sera.

Ore 12:20 – IN VENDITA I BIGLIETTI DI NAPOLI E MILAN – A partire dalle 16 di oggi sarà possibile acquistare i biglietti validi per Roma-Napoli e Roma-Milan. “Per tutto il periodo di vendita chi si è abbonato alla stagione 2021-22 potrà usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti aggiuntivi per gli amici romanisti, anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento!”, scrive il club giallorosso.

Ore 11:00 – REJA: “KUMBULLA STA CRESCENDO A VISTA D’OCCHIO” – Il ct dell’Albania Eddy Reja spende parole dolci per Kumbulla: “Sta crescendo a vista d’occhio, ha marcato Lewanodowski con una maturità impressionante…“. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:15 – ABRAHAM A TRIGORIA PER IL RECUPERO – Tammy Abraham è arrivato alle 9:30 a Trigoria per proseguire il programma di recupero in vista di domenica. Difficile il suo impiego dal primo minuto, Mou spera di portarlo almeno in panchina.

Ore 9:40 – MOU PENSA A UNA ROMA PIU’ COPERTA – Con Vina in dubbio, Calafiori poco esperto e Abraham più fuori che dentro, Mourinho pensa a una Roma diversa per la sfida alla Juventus. Non è da escludere l’inserimento di un centrocampista in più per proteggere la difesa.

Ore 8:20 – VINA BATTUTO CON L’URUGUAY, PARTE PER ROMA – Matias Vina è in viaggio per Roma dopo che nella notte ha giocato e perso contro il Brasile per 4 a 1. Solo un tempo per il terzino giallorosso.

(In aggiornamento…)