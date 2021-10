Mou, testa e tattica: ecco come lo Special One spera di sfatare il tabù Stadium

AS ROMA NEWS – Roma al lavoro, meno due all’attesissima sfida dello Stadium. Mou sta cercando di preparare a modo suo il match clou della giornata, lavorando sull’aspetto psicologico della squadra quanto su quello tattico.

L’approccio alla partita sarà molto diverso rispetto a quello che aveva la Roma di Fonseca: niente atteggiamento offensivo, domenica vedremo una squadra molto più prudente, stretta tra i reparti, compatta e pronta a colpire con ripartenze immediate e lanci a scavalcare la retroguardia bianconera.

Le armi che Mou spera di utilizzare al meglio sono rappresentate dalle invenzioni di Pellegrini, ma anche dagli strappi di Zaniolo. Nella testa del portoghese sarebbe stata utilissima anche la presenza di Abraham, molto pericoloso nei movimenti sulla linea del fuorigioco e abile nelle ripartenze in velocità. Ma l’inglese resta in forte dubbio.

Shomurodov, seppur meno tecnico del suo collega di reparto, è un altro giocatore che ama attaccare la profondità sfruttando le sue temibili accelerazioni. Ma la differenza tra i due è sostanziale. Staremo a vedere cosa succederà da qui alle prossime 48 ore: la sensazione è che sia Abraham che Mourinho attenderanno fino all’ultimo secondo per provarci, anche solo per uno spezzone di gara.

In attesa del rientro di Vina, giocatore sfiancato da questi continui viaggi intercontinentali, non è da scartare l’ipotesi di una Roma più abbottonata, specie nel caso in cui a Mou dovessero mancare i suoi due titolari. Ma anche nel caso di una conferma del 4-2-3-1 sarà fondamentale l’atteggiamento degli attaccanti, che dovranno sacrificarsi a un costante lavoro di copertura.

Non solo la tattica, dicevamo: Mourinho considera decisivo l’approccio mentale della squadra alla partita. La Roma allo Stadium, di fatto, ha sempre perso le partite che valevano qualcosa. Lo Special One vuole invertire questo processo, che appare più che altro mentale. E chi meglio di un vincente come lui può infondere sicurezza a un gruppo che è apparso ancora lontano dalla completa maturazione.

Giallorossi.net – A. Fiorini