AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di venerdì 24 settembre 2021:

Ore 17:20 – GIUDICE SPORTIVO: UN TURNO A PELLEGRINI – Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni: una giornata di squalifica per Lorenzo Pellegrini, che salterà il derby. Terza sanzione per Bryan Cristante e la prima per Riccardo Calafiori, entrambi ammoniti ieri.

Ore 17:10 – NZONZI DI NUOVO VICINO AL QATAR – Steven Nzonzi è di nuovo a un passo dall’Al Rayyan. Il giocatore sembra essersi convinto ad accettare la corte del club qatariota, un’ottima notizia per la Roma in vista del mercato di gennaio. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 15:30 – GRASSANI: “PELLEGRINI? DECISIONE INTOCCABILE” – L’avvocato Grassani, ospite di Centro Suono Sport, spegne ogni possibilità di ricorso della Roma per la squalifica di Pellegrini: “Codice alla mano quello che è stato deciso dall’arbitro e dal giudice sportivo diventa molto vicino all’intoccabile. L’arbitro dovrebbe ammettere l’errore, cosa che non accade quasi mai tra i professionisti“.

Ore 14:20 – TRIGORIA, PERSONALIZZATO PER VINA – Anche oggi Matias Vina svolge solo lavoro personalizzato al Fulvio Bernardini e resta in dubbio per il derby di domenica.

Ore 13:10 – DOMANI ALLE 15:30 LA CONFERENZA DI MOU – Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa domani alle ore 15:30 a Trigoria in vista di Lazio-Roma.

Ore 12:30 – VINA IN DUBBIO PER IL DERBY – Resta in dubbio la presenza di Matias Vina per il derby: stando a quanto riferisce Andrea Pugliese della Gazzetta dello Sport a Rete Sport, a Trigoria non sono sicuri che il terzino riesca a farcela per domenica sera.

Ore 12:10 – GUIDA L’ARBITRO DI LAZIO-ROMA – Sarà il signor Guida della sezione di Torre Annunziata l’arbitro di Lazio-Roma. Al VAR invece ci sarà Irrati.

Ore 10:10 – ESORDIO IN SERIE A PER CIERVO – Riccardo Ciervo ha debuttato in Serie A con la maglia della Sampdoria. L’attaccante è entrato a pochi minuti dal termine della gara contro il Napoli, con il punteggio ormai fissato sul 4-0 per la squadra di Spalletti. “Deluso per il risultato, ma giornata per me indimenticabile” ha commentato il giovane giallorosso.

Ore 9:20 – OLIMPICO SOLD OUT PER IL DERBY – Sarà un derby per 30.000, si va verso il tutto esaurito. Finora sono circa 27.000 gli spettatori che si sono assicurati un posto al derby con prevalenza biancoceleste non quantificabile con precisione (senza abbonati è difficile fare previsioni). Mancano ancora 72 ore, appuntamento fissato domenica alle 18 allo stadio Olimpico.

Ore 9:00 – PELLEGRINI, NIENTE DERBY – L’espulsione di ieri sera costa il derby a Lorenzo Pellegrini. Nonostante il rosso sia stato troppo severo e immeritato, il Giudice Sportivo non potrà far altro che squalificare il capitano della Roma per un turno, impedendogli di giocare contro la Lazio domenica prossima.

