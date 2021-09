Nzonzi di nuovo a un passo dall’Al Rayyan: il giocatore ci ripensa, affare vicino alla chiusura

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Colpo di scena: Steven Nzonzi sembra essersi deciso a lasciare la Roma e accettare la corte dell’Al Rayyan, club del Qatar che da diverse settimane sta trattando col centrocampista e che pochi giorni fa ha acquistato l’ex Real Madrid James Rodriguez. A rivelarlo è il portale Corrieredellosport.it.

Dopo diversi rifiuti, il francese si sta convincendo della destinazione e nelle prossime ore potrebbe essere formalizzato il suo passaggio in Qatar dove la chiusura del calciomercato è prevista il 30 settembre.

C’è ancora una settimana di tempo per finalizzare l’accordo, ma stavolta Nzonzi pare deciso a cambiare aria e accettare l’offerta dell’Al Rayyan. Un’ottima notizia per la Roma, che potrà festeggiare i 5,7 milioni di euro d’ingaggio risparmiati.

Il trasferimento aprirebbe le porte agli acquisti in entrata in ottica mercato di gennaio, nel quale la Roma punta a inserire un rosa un centrocampista per aumentare la qualità nel reparto.

Fonte: Corrieredellosport.it