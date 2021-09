Mou, eccoti il derby. E lo Special One tiene la squadra in ritiro a Trigoria

AS ROMA NEWS – Vigilia del derby, il primo per Josè Mourinho qui a Roma. L’allenatore sa cosa significa la stracittadina, l’importanza che può assumere vincerla o perderla, ma ancora non conosce l’emozione unica del vivere una sfida del genere.

Che la partita non sarà come tutte le altre, Mou lo ha già capito: il tecnico, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, ha per la prima volta deciso di tenere stasera la squadra in ritiro a Trigoria per tenere i ragazzi insieme alla viglia di una sfida delicata.

Il tecnico portoghese non avrà a disposizione Pellegrini, ingiustamente espulso nel match vinto giovedì sera contro l’Udinese, e teme di dover rinunciare anche a Vina: oggi il test decisivo, nel pomeriggio Mourinho rivelerà alla stampa se il terzino ce la farà o meno per la partitissima di domani.

Intanto l’allenatore ha già pensato a come sostituire il capitano in attacco: Mkhitaryan sarà il trequartista, con Zaniolo confermato a destra. A sinistra dovrebbe giocare El Shaarawy, nettamente favorito su Shomurodov.