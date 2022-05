AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di venerdì 6 maggio 2022:

Ore 10:00 – BIGLIETTI PER TIRANA, CODE DI 5MILA PERSONE – E’ partita la corsa al biglietto per Tirana. La Roma ha dato il via alla lotteria che assegnerà i biglietti per l’ultimo appuntamento della stagione. Considerata la limitata disponibilità di tagliandi, il club giallorosso ha deciso di riservare la propria quota di biglietti agli abbonati. Dalle 9 al via la registrazione, che sarà possibile fino alle 13: già si segnalano oltre 5000 persone in coda. Bel gesto della Roma, che garantirà un biglietto ai 166 presenti nel 6-1 contro il Bodø/Glimt.

Ore 9:30 – IN ARRIVO IL RINNOVO DI FELIX – Si avvicina il rinnovo di Felix Afena-Gyan. Promosso da Mourinho dalla Primavera alla prima squadra, per l’attaccante giallorosso mancano da sistemare gli ultimi dettagli per il prolungamento di contratto con adeguamento dell’ingaggio, finora uno dei più bassi della rosa. (Il Tempo)

Ore 9:00 – STADIO DA 60 MILA POSTI A PIETRALATA , SCELTA L’AREA – La Roma ha scelto l’area di Pietralata per costruire il suo stadio, che sarà da 60 mila posti. L’indiscrezione clamorosa arriva dalle pagine de Il Messaggero…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:45 – PINTO NON MOLLA SOBAKKEN, PUO’ SOSTITUIRE PEREZ – Tiago Pinto non ha affatto mollato la pista che porta a Solbakken, 23enne attaccante norvegese del Bodo/Glimt: può arrivare alla Roma se dovesse uscire Carles Perez…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

